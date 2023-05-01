Bakan Kurum’dan Yarısı Bizden kampanyası açıklaması: Başvuru sayısı 73 bine ulaştı

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kartal'daki Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Vatandaşlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kurum, İstanbul'un gelişen ve güvenilir bir dünya şehri olması için kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.

Kurum, bu kapsamda başlatılan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuru sayısının 73 bine ulaştığını, 1 milyon 600 bin civarında vatandaşın yeni yuvası için adım attığını kaydetti.

"SANAYİ SİTEMİZİ DE YARISINI DEVLETİMİZ VERİR, DÖNÜŞTÜRÜRÜZ"

Bakan Kurum, konutlardaki dönüşümün sanayi tesislerini de kapsadığına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak 'Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye' hedefiyle bugün tüm sanayi alanlarını daha modern yerlere taşıyoruz. Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerimizi taşıdık. Esnafımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında ilk etapta 10 bin, sonrasında toplam 50 bin sanayi dükkanını kazandıracağız." diye konuştu.

Kartal için de büyük bir projenin kısa bir süre önce başlatıldığını kaydeden Kurum, "Bu bölgede, Tuzla'da, Kartal'da 2-3 arazi üzerinde görüşmelerimizi yaptık ve en son Tuzla'daki yerde istişare etmek suretiyle kararımızı aldık. Tuzla'daki hazineye ait araziyi Çavuşoğlu Sanayi Sitesi'ne tahsis edeceğiz. Eğer esnafımız bizim vermiş olduğumuz arsayı, 'Sayın Bakanım arsayı verdiniz de iş yerleri ne olacak?' derse nasıl evlerimizi Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüştürüyorsak sanayi sitemizi de yarısını devletimiz verir, dönüştürürüz." ifadelerini kullandı.