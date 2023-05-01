Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli maaşı ve asgari ücret artışları, EYT ve ek gösterge düzenlemesi gibi konularda atılan adımları aktarırıken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine de tepki gösterdi.

"ÜLKEMİZİN TÜM KAYNAKLARINI, İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bizler boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz. Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz.

Bizler, milletimize art arda asırlık eserler kazandırırken birlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ediyoruz. Büyüyen Türkiye'mizin büyüyen kaynaklarıyla, emeklilerimizin haklarında da her geçen gün kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ek gösterge düzenlemeleriyle yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklimizin mali haklarında önemli artışlar sağladık.