Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım: Gururlanmamak mümkün mü?

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ



TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, dünya üzerinde ABD, Rusya, Çin'den sonra bu kabiliyetlerde hava aracı geliştiren 4'üncü ülke oldu. Kaan, İnsansız Hava Araçları ve Havadan İhbar ve Kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek. Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak. Kaan'ın, 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.



ANKA 3'ÜN ÜZELLİKLERİ



Programda tanıtılan Anka 3, İHA ailesinin 3'üncü üyesi. Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünecek. Dost-düşman hava unsurlarını tespit edebilecek. Keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile karşı hava araçlarına angaje av taraması gerçekleştirebilecek. Dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek.



HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ



Türkiye'de ilk kez bir jet uçağının tasarım ve üretim faaliyetleri HÜRJET ile yürütüldü. Filolarda göreve başlamadan önce muharip pilotların eğitim sürecinde önemli rol oynayacak. Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedefleniyor. HÜRJET ile birlikte Iron Bird (Demir Kuş) Test Tesisi, mühendislik ve eğitim simülatörleri, yakıt test tesisi, kuş çarpma test tesisi gibi tesislerin ülkemize kazandırılması sağlandı. Ayrıca kanopi mekanizma dayanıklılık, çevresel kontrol sistemi ve aksesuar dişli kutusu üretimi gibi kabiliyetler de kazandırılıyor. HÜRJET geliştirme kapsamında jet uçağı uçuş kontrol sistemi, uçuş kontrol bilgisayarı, active side stick ve eyleyici kontrolcüsü geliştirilmesi, eyleyici entegrasyonu ve ataletsel sensör sistemi milli imkanlarla geliştirilerek kabiliyet kazanımı gerçekleştirilmiş oldu. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere 5'inci nesil savaş uçaklarını kullanacak olan pilotların yetiştirilmesi için yerli ve milli imkanlarla platform kullanıma alınacak.