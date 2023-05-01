Baykar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na İHA-SİHA tepkisi: Bu tutarsızlığı millete havale ediyoruz

lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı TV programında, "Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz" sözlerine Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar, açıklamaların samimi olmadığına işaret ederk "Her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz. Buna rağmen Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız" yanıtını verdi.Bayraktar açıklamasında, "Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz. Rahmetli babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti. Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz" ifadelerine yer verdi.Kılıçdaroğlu, Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) hedef alan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor" iddiasında bulunan Sezgin Tanrıkulu'nu Diyarbakır'dan 1. sıra milletvekili adayı yaptı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, muhalefet liderlerinin ve CHP'ye yakın medya, "İBB'den vakıflara para akıyor" iddiasında bulundu.Aralarında T3 Vakfı'nın da bulunduğu dernek ve vakıfların İBB tarafından para aldığına ilişkin raporun sahte olduğu, uydurma belge üzerinden sivil toplum kuruluşların hedef alındığı ortaya çıktı.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İBB'den çeşitli vakıflara 850 trilyon lira para aktarıldığı yalanını sahiplendi.