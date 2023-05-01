HÜDA PAR’dan Mersin’deki saldırıya tepki: Talimatı Kandil veriyor

Mersin'de HÜDA PAR'ın seçim çalışması standına kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapılmasının ardından Mersin İl Başkanlığı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. HÜDA PAR'ın AK Parti listesinden Mersin milletvekili adayı Faruk Dinç ve parti üyelerinin katıldığı basın açıklamasını, HÜDA PAR Akdeniz Koordinatörü Salih Demir okudu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı vermelerinin ardından partilerine yönelik yoğun bir kara propaganda yürütüldüğünü hatırlatan Demir, "Millet İttifakı bileşenlerinden; CHP, İyi Parti ve HDP/PKK'nin partilerine karşı yoğun bir kara propaganda ile saldırıya geçti. Partimiz aleyhine itibarsızlaştırma-düşmanlaştırma-imha politikası yürüten CHP, İyi Parti ve HDP/PKK şeytanın aklına gelmeyecek yol ve yöntemlerle partimiz aleyhinde propaganda yapmaktan çekinmemektedir. Yapılan kirli algılara karşı "Savaşa değil, Seçime gidiyoruz" söylemimizi ısrarla tekrar etmemize rağmen bir seçim için memleketi ateşe vermekten çekinmeyen CHP, İyi Parti ve HDP/PKK gün geçtikçe saldırı dozunu arttırmıştır." dedi.

SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ

En son Mansur Yavaş'ın partimiz ismini belirterek "kökünü kazıyacağız" ifadesi ile direk saldırılar başlattığını belirten Demir, önce stantlarına, afiş ve reklam panolarına yönelik gerçekleşen saldırıların sahada çalışan üyelerine fiili saldırı aşamasına geçtiğini ifade etti. Partilerine karşı 6-8 Ekim barbarlığıyla saldırılmaya çalışıldığını dile getiren Demir, hiçbir saldırının kendilerini yolundan döndürmeyeceğini söyledi.

YENİ BİR 6- 7 EKİM HOLİGANLIĞI

Demir, "Partimize karşı yeni bir 6-8 Ekim holiganlığı ve barbarlığıyla saldırı gerçekleştirmeyi amaçlanmaktadır. Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinden kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İyi Parti merkezlerinden hedef noktalar belirlenmekte, HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır. Seçimi kaybedeceğini gören millet ittifakının ele başı iki parti ve yan ayağı olan Kandil'in kuklaları bir kez daha yenilecektir. Bu ülkeye barış be huzurun teminatı olarak HÜDA PAR mecliste yer alacaktır. Hiçbir saldırıları bizi yolumuzdan döndüremedi, bugün de döndüremeyecektir." diye konuştu.

SEÇİM BÜROSUNA SALDIRILMIŞTI

Çocuklarını bu faşist zihniyetin iktidarına bırakmamak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, bu ülkenin 14 Mayıs akşamını saldırgan faşistlerin ittifakını sandığa gömmüş olarak Allah'a şükrederek kutlayacağını ifade etti. Demir'in açıklamasının ardından HÜDA PAR'ın AK Parti listesinden Mersin Milletvekili adayı Faruk Dinç de bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz günlerde yine Mersin'de Mersin milletvekili adayı Faruk Dinç'in seçim bürosuna, gece saatlerinde ses bombasıyla saldırı yapılmıştı.