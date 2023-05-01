Deprem turistlerine bakmayın bize inanın ve güvenin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 6 Şubat depremleri sonrasında yapılan çalışmalara dair paylaştığı mesajında "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık. İnşa süreci başlayan konut sayısında 125 bine, bilfiil temeli atılan konut sayısında 58 bin 630'a ulaştık. 350 ayrı noktada toplam 806 bin çadır ve 85 bin 500 konteyner kurduk.Depremzede kardeşlerim; Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz. 3.5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz toplam 650 bin yeni yuvanın ilk 319 binini bir sene içerisinde inşallah sizlere teslim edeceğiz. Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın. Allah'ın izniyle bu zor günleri en kısa sürede aşarak müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın" ifadelerini kullandı.