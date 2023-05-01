Dev proje Yeni Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli 3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. Çift tüp olan Yeni Zigana Tüneli 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan önemli bir güzergah olacak. Kış aylarında sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tünelinin hizmete girmesiyle ortadan kalkmış olacak.
17 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan ve kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022'de biten, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı her şeyi ile tamamlandı
YENİ ZİGANA TÜNELİ AÇILIŞI BEKLİYOR
Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azalacak. Zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilmesi hedeflenen dev proje ile mevcut yol 8 kilometre kısaltılmış olacak. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek. Projenin hizmete açılmasıyla Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek bin 212 metreye inecek. Elektromekanik imalatlarının yanında, asfalt, havalandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan tünelin giriş ve çıkışlarına ise çevre düzenlemesi işlemleri yapıldı.
36 YIL ÖNCE YAPILAN İLK ZİGANA TÜNELİ SESSİZLİĞE BÜRÜNECEK
Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı proje ile Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe bürünecek. Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli özellikle kış aylarında sürücüler zor anlar yaşıyordu.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANAN SİSTEMLE YAPILDI
Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise ilk kez Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikte donatılan tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.
Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan önemli geçitlerden 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli, Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete açılması yeni bir önemli ulaşım imkanı sağlayacak. 14,5 kilometre uzunluğu ile Zigana Tüneli, toplam uzunluğu 14.3 kilometre olan Ovit Tüneli'nin yerine Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli 2'nci olma unvanını alacak.
ZİGANA TÜNELİ'NİN GİRİŞİNE BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZASI
Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli ile yıllardır sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi tarihe karışacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı Yeni Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dev projenin Trabzon ve Gümüşhane girişlerinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ve imzası yer aldı.
ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM, HEYECANLA BEKLİYORUZ
Tır Şoförü Turan Türker (53), "Zigana geçidini 6 yıldır kullanıyorum. Erzurum'dan, Gümüşhane'ye oradan Trabzon'a ve Rize'ye yük götürüyorum. 25 ton yükle bu rampaları çıkarken aracımız çok zarar görüyor. Yeni Zigana tüneli açıldığında hem güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edeceğiz. Hem aracımız zarar görmeyecek hem de masraflarımız azalacak. Çok büyük bir yatırım olan yeni Zigana Tünelini yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.
Tır şoförü Soner Genç (27) ise, "Yeni Zigana Tüneli hayatımıza değer katacak. Kış şartlarında yaşadığımız sorunları ortadan kaldıracak. Hem yol mesafesi kısalacak hem de güvenli bir sürüş sağlayacak. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "ZİGANA TÜNELİNİ TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ"
3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zigana tünelini hizmete açacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu ise, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımızı Trabzon'da ağırlayacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi olan Zigana tünelimizi Çarşamba günü itibariyle bütün Trabzon'a, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Bu kadar büyük eserinin tamamen yerli, milli mühendislerle çalışarak üreterek dünyada sayılı projeler arasına koyarak inşallah Cuma günü açılışını yapacağız. 14.5 kilometre Avrupa'nın en uzun tünelini Trabzon-Gümüşhane arasına inşa ettik. İnşallah bunu gururla yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek" ifadelerini kullandı.