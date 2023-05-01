‘Elimizde kamera görüntüleri var’ demişti… Tanju Özcan yine rezil oldu!

Bolu Belediyesi tarafından İzzet Baysal Mahallesi'ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi. Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan 'Adile Naşit' heykeli de konuldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı. Özcan paylaşımında, "Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Gerizekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim." ifadelerini kullandı.