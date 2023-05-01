Gelecek Partisinde istifa şoku: PKK naraları atanlarla gizli masa altı ittifaklar yapacaksanız...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir istifa yaşandı. Alınan bilgilere göre, Gelecek Partisi Ceylanpınar İlçe Başkanı Salih Kalemli, İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kalemli, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi Ceylanpınar İlçe Başkanlığında istifa ediyorum" dedi.

Salih Kalemli, açıklamasının devamında şunları söyledi; "Daha iktidar olmamış ve elinde imkanlar olmadığı halde parti içerisinde bu kadar yoğun haksızlıklar varken, haksızlıkların dile getirilmesi karşısında ötekileştirilmemiz ve aşağılanmamız bir tarafa, istişare mekanizmalarımız olmayacaksa, parti içi demokrasi mekanizması işletilmeyip, il başkanı başına buyruk davranıp bize kaale almayıp ağır mağduriyetler karşısında çözüm mekanizması olamayacaksak, görüşümüzün bir kıymeti olmayacaksa, koltuk işgal edip zaman tüketmenin anlamını göremiyorum. Yarışta daha hoşgörüsüzseniz, daha tahammülsüzseniz, sizi tenkit edenlere saldırgansanız, milletinizin karşısına çıkıp benim nasıl olduğunu çok iyi bildiğim adayı bize dayatmaya çalışır, sıralamalarda görüşlerimizi görmezden gelme lüksünde bulunursanız ve bunların karşısında elimden herhangi bir şeyin gelmemesi ve hiçbir şekilde ciddiye alınmamamız karşısında ilçe başkanlık statüsünü taşımanın bir anlamını göremiyorum.

Hassasiyetlerinizin doğru algılanmayıp ve bize gizli ve hususi gündem varmış gibi pazarlayanların, Türkiye'de Devlet millet beraberliğinin, bir arada yaşama irademizi ortasına PKK naraları atanlarla gizli masa altı ittifaklar yapacaksanız ve bu doğrultuda koordinatlar çizip, kırmızıç izgilerimizi ihlal ederseniz bu aşamadan sonra bizde hiç kimseyi tanımayız. Bu minvalde bu aşamadan sonra Gelecek Partisi Ceylanpınar İlçe başkanlığını taşıyamayacağımdan gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi Ceylanpınar İlçe Başkanlığında istifa ediyorum" dedi.