HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Emperyalistlere, kuklalarına ve kiralık katillerine boyun eğmeyeceğiz

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da kimliği belirsiz kişiler, kimsenin olmadığı bir saatte seçim standına saldırı yapmıştı. Mersin'de de seçim bürosuna ses bombası atılmıştı. Kızıltepe'de ise bayrak asan parti üyelerine saldırı yapılmaya çalışılmış, yine birçok farklı ilde parti tabelalarına yönelik saldırılar olmuştu.

YAPICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Medyada çok fazla gündem olmayan bu saldırıların ardından bugün, Mersin'de ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Silahlı, bıçaklı ve sopalı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı parti üyeleri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Saldırı ile ilgili bir açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaşanan saldırılara ve partisini hedef gösteren siyasilere tepki gösterdi.

"ÇAPSIZLIKLARI KONUŞULMASIN DİYE BİZİ HEDEF GÖSTERİYORLAR"

Heybelerinde millete hizmet adına bir şey bulunmayanların çapsızlıkları konuşulmasın diye partilerini hedef gösterdiğini ifade eden Yapıcıoğlu, "Savaşa değil, seçime gidiyoruz. Fakat millete düşman, memlekete zararlı mahlukat bizi tehdit etmeye ve kökleri kazınması gerekenler olarak göstermeye devam ediyor. Bizi korkutup yıldıramayacaklarını biliyorlar. Heybelerinde millete hizmet adına bir şey bulunmayanlar, çapsızlıkları konuşulmasın diye bizi hedef gösteriyor." dedi.



"EMPERYALİSTLERE, KUKLALARINA VE KİRALIK KATİLLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Bu saldırıların 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavırlarının doğruluğunu teyit ettiğine vurgu yapan Yapıcıoğlu, emperyalistlere, kuklalarına ve kiralık katillerine boyun eğmeyeceklerini belirtti. Yapıcıoğlu, "5 gün önce Mersin'de seçim büromuza EYP ile saldırı düzenlendi, bugün tanıtım standında görevli gençlerimize silahla ve bıçakla saldırdılar. Üç kardeşimizi yaraladılar. Acil şifalar diliyorum. Bu saldırılar 14 Mayıs seçimleriyle ilgili tavrımızın doğruluğunu teyit etmiştir. İnşaallah bu faşist zihniyetin kökü kazınıncaya kadar hürriyet ve adalet mücadelemiz sürecek. Emperyalistlere, kuklalarına ve kiralık katillerine boyun eğmeyeceğiz." şeklinde konuştu.