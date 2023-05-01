Şanlıurfa şehitleri memleketlerine uğurlandı

Türkiye ile Suriye yerel polisi, terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye'de bombalı eylem düzenleyeceği, bu eylemlerde kullanılacak patlayıcıların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad'da bulunduğu istihbaratı sonrası çalışma başlattı. Belirlenen adreste yapılan aramada, terör örgütüne ait patlayıcılar bulundu.
Patlayıcıların imha edilmesi sırasında, öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddet patlamada Resul Barutçu ve Özgür Barcın ve 1 yerel polis, şehit oldu. 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilip, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kuruluşları müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkân katıldı.
Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Okunan duanın ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı, polisler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu. Uçağa yüklenen Şehit Polis Resul Barutçu helitopter ile Osmaniye Özgür Barçın ise silahlı kuvvetler komutanlığına ait uçakla Ankara'ya uğurlandı.