Şanlıurfa şehitleri memleketlerine uğurlandı

Patlayıcıların imha edilmesi sırasında, öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddet patlamada Resul Barutçu ve Özgür Barcın ve 1 yerel polis, şehit oldu. 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilip, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.