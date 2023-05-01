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Giriş Tarihi: 1.5.2023 11:12

Şırnak'ta şehitler için askeri tören

Şırnak Uludere karayolunda otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Yunus Öztürk ve piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak için askeri tören düzenlendi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta şehitler için askeri tören

Şırnak Uludere karayolu Balveren Beldesi mevkisinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Yunus Öztürk ve piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutani Tümgeneral Halil Soysal, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve askerler katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi. Koçak'ın Cenazesi Van'a Öztürk'ün ise Balıkesir'e gönderildi.

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Şırnak'ta şehitler için askeri tören
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