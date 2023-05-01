Şırnak’ta şehitler için askeri tören

Şırnak Uludere karayolu Balveren Beldesi mevkisinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Yunus Öztürk ve piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutani Tümgeneral Halil Soysal, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve askerler katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi. Koçak'ın Cenazesi Van'a Öztürk'ün ise Balıkesir'e gönderildi.