Şırnak’taki kazada 2 asker şehit oldu

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 asker şehit düştü. Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs şarampole devrildi. Kazada uzman çavuş Yunus Öztürk (26) ile sözleşmeli er Muhammed Koçak (25) şehit olurken, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker yaralandı. Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Koçak'ın çarşamba günü nişanının olduğu öğrenildi.Öztürk'ün acı haberi de Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Bekâr olan Öztürk'ün bugün memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Öte yandan Kayseri-Malatya karayolunda cezaevi nakil aracının şarampole yuvarlanması sonucu bir mahkum hayatını kaybederken, 7'si asker 13 kişi de yaralandı.