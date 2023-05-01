Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel’den Kaftancıoğlu’na tepki: Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın", diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.