Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel’den Kaftancıoğlu’na tepki: Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır

Sözde Ermeni Soykırımını savunmasıyla ve "Devlet katil değil seri katil" tweetleriyle bilinen Kaftancıoğlu ülkücü gençleri tehdit edince tartışma büyüdü ve gençlerin HDP/PKK işbirliği nedeniyle hazırladıkları pankartı çok daha geniş kitlelere ulaştı.
Seçime günler kala, Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya HDP işbirliği ile öne çıkan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik bir tepki pankartı asıldı.
"SON KEZ UYARIYORUM"
Olaya sosyal medya hesabından tepki göstermek isterken tehditler savuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum"
ÜLKÜ OCAKLARI İSTANBUL İL TEŞKİLAT BAŞKANI'NDAN KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ
Ülkücü gençleri hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel tepki gösterdi. Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her fırsatta terör seviciliğini belli eden Canan Kaftancıoğlu, hodri meydan! Tehditlerini gerçekleştirmeye çalış da ciğerinin kaç okka ettiğini görelim. Ülkücü Türk Gençliği var oldukça, İstanbul bölücülere dar gelecek, Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır!" ifadelerini kullandı.