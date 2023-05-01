Haberler Gündem Haberleri Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel'den Kaftancıoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır
Giriş Tarihi: 1.5.2023 13:19 Son Güncelleme: 1.5.2023 13:33

Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel'den Kaftancıoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum" diyerek ülkücü gençleri hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, "Her fırsatta terör seviciliğini belli eden Canan Kaftancıoğlu, hodri meydan! Tehditlerini gerçekleştirmeye çalış da ciğerinin kaç okka ettiğini görelim." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel’den Kaftancıoğlu’na tepki: Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır

Sözde Ermeni Soykırımını savunmasıyla ve "Devlet katil değil seri katil" tweetleriyle bilinen Kaftancıoğlu ülkücü gençleri tehdit edince tartışma büyüdü ve gençlerin HDP/PKK işbirliği nedeniyle hazırladıkları pankartı çok daha geniş kitlelere ulaştı.

Seçime günler kala, Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya HDP işbirliği ile öne çıkan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik bir tepki pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın", diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.

"SON KEZ UYARIYORUM"

Olaya sosyal medya hesabından tepki göstermek isterken tehditler savuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum"

ÜLKÜ OCAKLARI İSTANBUL İL TEŞKİLAT BAŞKANI'NDAN KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ

Ülkücü gençleri hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel tepki gösterdi. Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her fırsatta terör seviciliğini belli eden Canan Kaftancıoğlu, hodri meydan! Tehditlerini gerçekleştirmeye çalış da ciğerinin kaç okka ettiğini görelim. Ülkücü Türk Gençliği var oldukça, İstanbul bölücülere dar gelecek, Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan ülkücü gençlere tehdit: Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz...

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Ülkü Ocakları İstanbul İl Teşkilat Başkanı Murat Yüksel'den Kaftancıoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete teslim olmayacaktır
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