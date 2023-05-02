15 Temmuz Derneği’nden bir dakikada tarihi seçim: Bağımsız mı kalacağız, kukla mı olacağız?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine sayılı günler kala 15 Temmuz Derneği animasyon bir filme imza atarak "Başaramayacaklar. Asla!" cümleleriyle sosyal medya hesabından bunu paylaştı. Hazırlanan animasyonda ise bağımsız Türkiye'yi isteyenlerle Türkiye'nin kukla olmasını isteyenler konu edildi. Tarihi seçim için 15 Temmuz Derneği'nin animasyonunda çizimlerle de bu durum aktarılmaya çalışıldı.

TARİHİ DÖNEMECİ ÇİZİMLE ANLATTILAR!

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçte olunduğunun bir dakikalık sürede vurgusunun yapıldığı animasyona göre; bağımsız Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ederken, Türkiye'yi kukla yapmak isteyenin ise 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu vurgulanıyor. Terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği çizimlerde anlatılırken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün de (FETÖ) Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu filme yansıyor. Ayrıca İslam düşmanlarına vatanın peşkeş çekilmek istendiği vurgulanıyor. Türkiye'nin güçlü olmasının istenmediğinin ifade edildiği çizgi animasyonda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşın halkın mücadelesine ve şehitlere de vurgu yapılıp "Bayrağı asla indiremeyecekler" deniyor.

İŞTE ANİMASYONDAKİ O SÖZLER

15 Temmuz Derneği'nin hazırladığı animasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi bir dönemeçteyiz.

Bağımsız mı kalacağız, kukla mı olacağız?

Oyun kuran, oyunları bozan birini değil.

Ancak masanın ta öbür ucuna oturabilecek bir kukla istiyorlar.

Bu toprakları bin yıldır hüküm süren Müslümanların ellinden alıp tüm dinlere dost ama İslam'a düşman hainlere peşkeş çekmek istiyorlar.

Bir şey olmamızı istemiyorlar, bağımsız davranmamızdan nefret ediyorlar. Şeytanla iş tutup lanetler yağdırıyor, tehditler savuruyorlar.

Ellerinden geleni yapsalar her karış toprağı şehit kanlarıyla yıkanmış bu vatanı ele geçiremediler, geçiremeyecekler.

Bayrağı indiremeyecekler.

Asla!"