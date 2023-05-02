Şebnem Bursalı’dan Kılıçdaroğlu’na Atatürklü tepki: Ya istiklal ya Kandil!

AK Parti İzmir 1. bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bursalı, "Kemal Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde Atatürk'ü ağzına bile almadı. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin değil HDP ve PKK'nın desteklediği 9'lu masanın adayı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, kendisine verilen PKK destekli HDP ile aynı çizgiye gelme görevini başarıyla yerine getiriyor. Atatürk'ü ve Atatürkçüleri CHP'den uzaklaştırdı. Ayrıca İzmir gibi Atatürk'e bağlı bir kente, Atatürk düşmanlarını seçtirmeye çalışarak İzmirlilere dayatmada bulunuyor. Bu seçim istiklal için gayret gösterenler ile istikbalini Amerika'da, Kandil'de arayanlar arasındaki bir tercih seçimidir " dedi.

İZMİRLİNİN OYUNU ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYORLAR

"CHP, İzmirlinin oyunu 'çantada keklik' gördüğünü söyleyen Bursalı, "Ancak, İzmir için CHP'nin kalesi sözlerinin ne kadar boş olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günkü Gündoğdu Mitinginde bir kez daha ortaya çıktı. İzmirli her şeyi görüyor ve Atatürk'ü yok saymaya çalışanlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek" değerlendirmesinde de bulundu.

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