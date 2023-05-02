Akşener, HDP’nin flamaları önünde konuştu

6'lı Masa ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine önceki gün İzmir'le devam etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşiyle birlikte katıldığı mitingde kalabalığa hitap etti. Akşener'in "İzmir'deyiz..." diyerek paylaştığı miting alanı görüntüsünde bazı flama ve pankartlar dikkatten kaçmadı. Akşener konuşması sırasında alanda HDP bayrakları olduğu görüldü. Akşener'i eleştiren bazı sosyal medya kullancıları, Akşener'in "HDP ile yan yana olmayacağız" sözlerini hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Mustafa Melike Özkul adlı kullanıcı paylaşımında "Al biraz önce atıp sildiğin resim Meral hanım. Acaba neden sildin bu resmi? Mikrofonun hemen altında burnunun dibinde HDP bayrağı. Biri de pankarta ne yazsa... Gavur İzmir 14 Mayısta yine yapacak gavurluğunu, diye yazmış. Ayağınıza dolanıyor her şey..." Ebru İmen isimli sosyal medya kullanıcısı da "Pek milliyetçi hacı Meral ablanın karşısında HDP bayrağı konuşuyor. Bu millet yaptıklarınızı unutmaz unutturmaz hesabını da sorar" yorumunda bulundu.