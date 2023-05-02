Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener’e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu

İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıraları kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi" şeklinde konuştu.