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Giriş Tarihi: 2.5.2023 11:33 Son Güncelleme: 2.5.2023 11:42

Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener’i yine bombaladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisiyle ilgili ‘ikinci sırayı kabul etmedi’ açıklamasına yanıt veren Çıray “Hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu” diyerek genel başkanını yalanladı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener’e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığından çekilmişti. Daha önce "Yine başa mı döndük?" tweeti atan ardından da adaylıktan çekildiğini, partisinin baraj altına düştüğünü belirten Aytun Çıray'ı başka partililer de istifalarla takip etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'ye yakın isimlerin aday yapılması nedeniyle eleştiri yağmurunda bulunan Çıray, yine bombaladı. Akşener bir televizyonun canlı yayınında Çıray'ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak "Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Ön seçim yapınca sonuçlarına uyacağım diye ilan ettim.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde ikinci sıraları kontenjan kullanacağımı söyledim. Aytun Bey'i kontenjan olarak 2. sıradan gördük. Kendisinin bilgisi olmadan ani bir iş yapmadım. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, 'ikinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı' dendi. 'İkinci sırayı kabul edemem' dedi, akşam üstü 'feragat ediyorum' dedi" şeklinde konuştu.

ÇIRAY SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ifadelerine sosyal medya hesaplarından yanıt veren Aytun Çıray, 'konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı' değerlendirmesinde bulundu. Çıray'ın paylaşımı şu şekilde: "Sayın Meral Akşener, Sayın Fatih Altaylı'ya hakkımda konuyu saptıran, eksik, gerçek dışı açıklamada bulundu. Bu defa kapsamlı bir şekilde yapacağım meşru müdafaa hakkımı seçim sonrasına erteliyorum."

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Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
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