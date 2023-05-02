Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, İzmir’de gençlerle buluştu

Vesayet mücadelesinin içinde ülkeye değer katacak yatırımlara çağ atlatacak hizmetleri hiçbir zaman ihmal etmediklerini anlatan Varank, "İşte Türkiye'nin otomobili. Buraya Türkiye'nin otomobile ile gedik. Türkiye'nin otomobili değişen, dönüşen otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin 'ben de varım' dediği, kendi endüstrisini gelecek teknolojilere hazırladığı müthiş bir proje. Halkımızın onu sahiplenmesi, bizlere teşekkür etmesi, sokaklarda caddelerde gösterdikleri sevgi yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu, karşılığının nasıl geldiğini gösteriyor. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmanın böyle projelerle olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, Togg gibi İHA, SİHA, gözlem uydusu İMECE'nin de önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"21 yıldır yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başladık. Dünya artık Türkiye'nin geliştirdiği teknolojileri, elde ettiği başarıları konuşuyor. Genç girişimcilerin milyar dolar değerlerine ulaşan şirketlerini konuşuyor. Bu yolda devam edersek 21 yıldır yaptığımız yatırımların karşılığını önümüzdeki dönemde daha farklı almaya başlayacağız. Bunun yolu 14 Mayıs'taki o doğru tercihten geçiyor. Bu ülke projelere mi oy verecek yoksa her hizmeti kötülemeye çalışmış bir ekibe mi oy verecek? 14 Mayıs'ta gençlerimizin doğru tercih yapacağına inanıyoruz."