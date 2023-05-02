Başkan Erdoğan Antalya mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, evlatlarının geleceği olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla bu iş olmyacak, 2 belediye başkanını da dahil edip 9'lu masa oldular. FETÖ ve PKK durur mu? Onlar da masaya dahil olunca 11 ortak oldular. Türkiye siyasetine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Ne diyordu Bay Bay Kemal, "tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz." Bunların derdi Türkiye'yi, ekonomisiyle, diplomasisiyle en az yarım asır geriye götürmek. Ama başaramayacaklar.

Seçimlere 2 haftadan daha az bir vakit kaldı. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı için Bismillah diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa, bu iş tamamdır.

Terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Sela cezaevinde. Bu Selo'yu çıkaracağız diyorlar. Sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay Bay Kemal'in parlementoda yaptığı görüşme buydu. Açıkla dedik, açıklayamadı. Çünkü her şey fırıldak. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana dolana evet demeyecek.