Bir asırlık Halil amcanın Erdoğan sevgisi: Allah onu başımızdan eksik etmesin

Başkan Erdoğan, toplu açılış töreni için Konya'ya geldi. Kılıçarslan Medyanı'na gelen on binlerce kişi saatler öncesinden Erdoğan'ı beklemeye başladı. Bunlardan biri de 96 yaşındaki Halil Akçay'dı. Sıcak havaya rağmen erken saatte meydana gelen Akçay, Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Akçay, "Allah ondan razı olsun. Yol yoktu yol yaptı. Hastane yoktu hastane yaptı. Uçağımız, gemimiz her şeyimiz yoktu şimdi onlarda var. Bir lider daha ne yapsın. Ben onu görmek için buraya geldim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gençlere de sesleniyorum; Cumhurbaşkanlarının kıymetini bilsinler, ona sahip çıksınlar. Böyle bir lider bir daha gelmez. Biz çok çileler çektik. Günlerimiz yollarda, hastanelerde geçiyordu. Şimdi her şey bol, kıymetini bilelim " dedi.