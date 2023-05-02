Emine Erdoğan: Kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz

1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:
Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
İşçilerimizin alın terinin ve haklarının korunması, her alanda hakkaniyetli ve adil çalışma şartlarının sağlanması, seslerinin en yüksek sedayla duyulması daima önceliğimiz olmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Ülkemizin büyüme ve kalkınmasına katkı veren işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.