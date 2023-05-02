Emine Erdoğan: Kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz

1 MayısEmek ve Dayanışma Günü dolasıyla yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:Özünde dayanışma ve mücadele bulunan, gücünü emeğinden alan kadınlar ürettikçe kazanmaya devam edeceğiz. Üretime varlığıyla değer katan kadınlar başta olmak üzere, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.İşçilerimizin alın terinin ve haklarının korunması, her alanda hakkaniyetli ve adil çalışma şartlarının sağlanması, seslerinin en yüksek sedayla duyulması daima önceliğimiz olmaya devam edecek.Ülkemizin büyüme ve kalkınmasına katkı veren işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.