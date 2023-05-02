Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından belediye tarafından yaptırılan merhum sanatçı 'Adile Naşit'in heykelindeki çay tepsisinin çalındığını açıklayarak AK Parti'den şüphelendiğini söyledi. Özcan'ın çalındığını iddia ettiği heykeldeki tepsinin belediye ekipleri tarafından tamir için söküldüğünün ortaya çıkmasının ardından AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, kendilerini suçlayan Başkan Özcan'a tepki gösterdi.Güner, "Şimdi tekrar soruyorum, geri zekâlı kim? Uhdesindeki Zabıta ve Park Bahçeler Müdürü'nden haberi olmayan Belediye Başkanı kim? Hırsız kim? Cevap verme bence Tanju Özcan. Millet verecek, az kaldı sabret. Aslında kaybolan tepsi değil. Heykelcikler için kaybolan Bolu'nun 22 milyonu. Doğru mu Tanju Özcan?" dedi.