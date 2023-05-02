İBB borçlanma kapasitesini 20 milyar TL aştı

Raporda, İBB'nin 31 Aralık 2022'deki borcu ise 82 milyar 75 milyon 422 bin 11,42 TL olarak hesaplandı. Bu borcun ise yasada ön görülen 'Büyükşehir belediyelerinin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin bir buçuk katı olarak uygulanır' maddesinin de ihlal edildiği gözler önüne serildi.

Raporda İBB'nin 2022 yılında borçlanma üst sınırının 61 milyar 499 milyon 723 bin 807,96 TL olması gerekmesine rağmen bu miktarın yüzde 33,45 oranında aşıldığı hesaplandı. Raporda şu ifadelere yer verildi: "İBB'nin 2022 yılı için kanunla belirlenen borç stoku üst limiti 61 milyar 499 milyon 723 bin 807,96 TL iken, mevcut borç stok tutarının 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle 82 milyar 75 milyon 422 bin 11,42 TL olarak gerçekleştiği ve 5393 sayılı kanunun 68/d maddesinde belirlenen yasal sınırını 20 milyar 575 milyon 698 bin 203, 46 TL aşıldığı tespit edildi."

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