İBB’den festivale gidene işkence

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SİHA projeleri ile TEKNOFEST'in düzenlediği Atatürk Havalimanı'nı hedef alan açıklamalarının ardından festivale giden vatandaşların yolculuklarını kabusa çevirdi. Atatürk Havalimanı'na metro ile giden vatandaşlar, Ataköy-Şirinevler Durağı'nda yapılan arıza anonslarıyla araçlardan indirildi. Dakikalarca durakta bekletilen vatandaşlar, hınca hınç dolu vagonlarla seyahat etmek zorunda bırakıldı. Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na ulaştıklarında ise bu kez asansör ve yürüyen merdivenlerin çalışmaması nedeniyle bir başka çileyi yaşadı. Bu durumdan özellikle çocuklu aileler etkilendi.