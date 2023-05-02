Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: Mısır’ı Türkiye’nin ili yapıp özel ekonomi bölgesi olarak ilan etti

MALİYE BAKANLIĞI YAPTIĞINI DA İDDİA ETMİŞTİ...



Geçtiğimiz günlerde de canlı yayında bir konu üzerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı yaptığını iddia etti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişinde Maliye Bakanlığı bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! "Ben Maliye Bakanlığı yaparken..." | Video

KONYA'YA DA ÜLKE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Konya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ise "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" demişti.

İşte unutulmayan o gaflar...

*Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti.

*Trabzon'a giden Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unutarak, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz." Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.