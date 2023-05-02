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Giriş Tarihi: 2.5.2023 18:03

Konya’dan Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi: Seccadeyi alnına taç yapan reisimin izinden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Konya Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katılacak. Konya halkı heyecanla Başkan Erdoğan ile buluşmayı bekliyor. Konyalılar, ellerindeki dövizlerle Kılıçdaroğlu'na 'seccade' göndermesinde bulundu.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Konya’dan Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi: Seccadeyi alnına taç yapan reisimin izinden

Günün erken saatlerinde meydana giden vatandaşlar, büyük bir heyecanla Başkan Erdoğan'ı beklemeye başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'ı bekleyen Konyalılar dövizlere Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA SECCADELİ GÖNDERME

Konyalılar, heyecanla 'Seccadeyi alnına taç yapan reisimin izinden' ve 'hafızlık yapıyorum Tayyip dede dualarım seninle yazılı dövizlerle Erdoğan'ı bekledi. Kılıçarslan Meydanı da günler öncesinde büyük buluşma için hazırlandı. Alana asılan pankartta, "Bay bay Kemal rüyada bırakın biraz daha uyusun 15 Mayıs'ın sabahında saz ekibiyle uyansın" ifadelerine yer verildi.

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Konya’dan Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi: Seccadeyi alnına taç yapan reisimin izinden
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