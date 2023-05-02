Konya’dan Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi: Seccadeyi alnına taç yapan reisimin izinden

Günün erken saatlerinde meydana giden vatandaşlar, büyük bir heyecanla Başkan Erdoğan'ı beklemeye başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'ı bekleyen Konyalılar dövizlere Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA SECCADELİ GÖNDERME



Konyalılar, heyecanla 'Seccadeyi alnına taç yapan reisimin izinden' ve 'hafızlık yapıyorum Tayyip dede dualarım seninle yazılı dövizlerle Erdoğan'ı bekledi. Kılıçarslan Meydanı da günler öncesinde büyük buluşma için hazırlandı. Alana asılan pankartta, "Bay bay Kemal rüyada bırakın biraz daha uyusun 15 Mayıs'ın sabahında saz ekibiyle uyansın" ifadelerine yer verildi.