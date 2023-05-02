Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini kaleme aldı: Hiçbirine sahip çıkmadı, feryadını da duymadı

Klasik iktidar-muhalefet ilişkisinde biraz abartılı da olsa "söz vermek" çok da şaşırtıcı değil. Ancak, "söz veren" kişi Kılıçdaroğlu olunca durum biraz değişiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, çıktığı siyaset yolculuğunun ilk gününden itibaren sürekli "söz veren" ama verdiği sözü en azından yerel düzeyde gerçekleştirme şansı varken bile tutmayan bir siyasetçi.

Doğrusu bu tavrından da hiç vazgeçmedi. Bırakın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı aday olduğu günleri, CHP'nin başına yürüdüğü ilk günlerde bile yola "aday olmayacağım" sözü vererek çıktı ama 24 saat geçmeden o sözünün tersini yaptı.

Sonrası malum... O kadar söz vermişliği var ki anlatmaya sayfalar yetmez. Genel Başkan olarak girdiği 2011 seçimlerine gidilirken şöyle bir söz veriyordu:

"Yüzde 40 oy almazsak gereğini yaparız..."

Bu tür yaklaşımlara seçim havası deyip geçebilirsiniz ama çok ciddi siyasi konularda da akla hayale gelmeyen açıklamalar yaptı ve gereğini yerine getirmedi.