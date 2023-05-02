MHP seçmeni son noktayı koydu: Sonuna kadar Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük ve Bartın mitinglerinde coşkulu kalabalığa hitap etti. Karabük ve Bartın mitinglerinde Bahçeli'nin, "14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyecek miyiz?" sorusuna güçlü bir şekilde "Evet" yanıtı veren vatandaşlar, 7'li koalisyona da net bir mesaj gönderdi.Öte yandan Bartın'da AK Parti İl Teşkilatı'nın MHP konvoyunu alkışlarla karşılaması da Cumhur İttifakı içindeki bütünlüğü bir kez gözler önüne serdi. İki ildeki MHP seçmeninin 14 Mayıs yorumları şöyle:MHP'nin oyları 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka hiçbir yere gitmez. Muhalefet 14 Mayıs için hayal kurmayı bıraksın.Biz sayın genel başkanımızın izinde yine 'Sonuna kadar Erdoğan' diyoruz. Kalabalığı ve coşkuyu görüyorsunuz, buradan başkasına oy çıkar mı?Allah'ın izniyle bu seçimlerden de zaferle çıkacağız. Şer odakları ile işbirliği yapanlara sandıkta güçlü bir yanıt vereceğiz.Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin el ele vermesiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele yok. Bu kalabalık zaferin habercisi.