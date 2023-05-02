PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

İstanbul Polisi; bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları ve silahlı/molotoflu korsan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları tespit edilen 39 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli altı ilde 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayın ele geçirildi.