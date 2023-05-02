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Giriş Tarihi: 2.5.2023 13:18 Son Güncelleme: 2.5.2023 13:19

PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

İstanbul Polisi; bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulundukları ve silahlı/molotoflu korsan gösteri yürüyüşlerine katıldıkları tespit edilen 39 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli altı ilde 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli yasaklı yayın ele geçirildi.

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PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
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