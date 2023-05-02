Şehitlere veda

Şırnak'ta meydana gelen kazada şehit olan askerler ile Suriye Tel Abyad'da terör örgütünün döşediği bombayı imha ederken şehit olan polis memurları memleketlerinde törenle son yolculuğuna uğurlandı.Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemelere müdahale ederken yaşanan patlamada önceki gün şehit olan polis memuru Özgür Barçın için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Mücahit Barçın, annesi Necmiye Barçın, eşi Ferda Barçın ve çocukları Mücahit Sabri, Miraç Mehmet, Özgür Kağan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve meslektaşları katıldı.Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarılırken şehidin çocuklarının asker selamı verdiği görüldü. Cenaze namazının ardından şehit Özgür Barçın'ın cenazesi Ankara Çimşit Mezarlığı'na defnedildi.Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Resul Barutçu için memleketi Osmaniye'de tören düzenlendi. Barutçu'nun cenazesi, helallik için Gebeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutçu, gözyaşı döktü. Barutçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Barutçu'nun cenazesi, Osmaniye Şehitliği'nde toprağa verildi.Şırnak Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Muhammed Koçak (25) için Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde Gölağzı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi. Şehit Muhammed Koçak'ın uzman çavuş olan kardeşi Sadık Koçak da üniformasıyla ve şehidin fotoğrafını taşıyarak törene katıldı.Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün (26) cenazesi Gönen'e getirilerek helallik alındı. Düzenlenen törenin ardından şehit Öztürk gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Bu arada otobüsün sürücüsü S.F. (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.ANKARA