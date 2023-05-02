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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Yücel: Erdoğan’a oy vermek vatan borcudur

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Yücel: Erdoğan’a oy vermek vatan borcudur
MHP Tokat Milletvekili ve Adayı Yücel Bulut'un Tokat'ın bir köyünde, seçim çalışmaları sırasında çekilen bir videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir köyde halka hitap eden Yücel Bulut, 7'li koalisyonun Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından medet umar hale geldiğini ifade ederek, "Ne kadar eski yasadışı örgüt artığı varsa, millet düşmanı varsa onlarla da bir araya geldiler. Tablo bu kadar büyükken Cumhurbaşkanımız dört bir koldan kuşatılmışken sizin huzurunuza gelip tekrar milletvekili olmak için oy istemekten ar ederim. Bunu bilin" dedi. Bulut, "Bana oy verip vermemek sizin takdirinizdir ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur, bunu bilin" dedi. Bulut'un bu sözleri sosyal medyada çokça paylaşıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Helal olsun' ifadelerini kullandı.
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Yücel: Erdoğan’a oy vermek vatan borcudur
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