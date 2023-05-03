Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç’tan İmamoğlu’na yalanlama

!4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi yalan siyaseti dillerine pelesenk eden CHP ve tayfası bu kez kabri Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Safvan bin Muattal Hazretleri'nin türbesinin yer aldığı alanda yapımı devam eden külliye projesi üzerinden Adıyaman Belediyesi'ni suçladı.

YALAN SİYASETİNİZE ALET ETMEYİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ortaya atılan iftiraları net bir dille yalanlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İmamoğlu'nu yalan siyasetlerine Safvan bin Muattal Hazretlerini alet etmemeleri konusunda uyardı.

Millet İttifakı adına Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adıyaman Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 2017 yılında imzalanan 'kardeş belediye' protokolü çerçevesinde Safvan bin Muattal Külliye Projesi'nin bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karar verildiği, 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerden sonra kendilerinin göreve seçilmesiyle projeyi devam etmek istediklerini ancak Adıyaman Belediyesi tarafından kardeşlik protokolünün sonlandırılmasından dolayı devam edemediklerini ortaya atmıştı.

İMAMOĞLU'NA CEVAP GECİKMEDİ

İmamoğlu'nun bu iddiasına cevap Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'tan geldi. Başkan Kılınç, Millet İttifakı ve avanelerinin 14 Mayıs seçimleri öncesi yalan siyaseti dillerine iyice yerleştirdiklerini dile getirdi

"KÜLLİYE PROJİS ÜZERİNDEN BELEDİYEMİZİ HEDEF ALDI"

Kılınç "14 Mayıs seçimleri öncesi yalan siyasete fazlasıyla başvuran Millet İttifakı ve avaneleri şimdi de Türkiye'de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden birisi olan sahabe Hz. Safvan bin Muattal'ın (ra) külliye projesi üzerinden şahsımı ve belediyemizi hedef aldı. Sayın İmamoğlu hem 2017 yılında imzalanan protokole rağmen projeye hiçbir destek vermeyecek, hem de bundan dolayı gösterdiğimiz tepkiyi seçim meydanlarında lehine malzeme olarak kullanacak, pes doğrusu!" diyerek tepkisini ifade etti.

İBB YÜKLENİCİ FİRMANIN PARASINI ÖDEMEDİ

Başkan Kılınç süreçle ilgi de şu bilgileri verdi:

"Hz. Safvan Bin Muattal (ra) külliyesinin projesi İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012 yılında başlatıldı. O dönem türbenin bulunduğu alanda yer alan 1 milyon 30 bin metrekare dini turizm alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmişti. Adıyaman Valiliği de tahsis edilen bu alanın 155 bin metrekaresini külliye alanı olarak düzenlemişti. İçerisinde; ticaret alanları, park alanları, sosyal tesis alanları, külliye tanıtım merkezi, kafe-restoran, misafirhane, Kur'an ve İslami ilimler eğitim tesisi, lojman, ve sosyal aktivite alanları, piknik alanları, şehitlik ve kurban kesim yerlerinin bulunacağı külliye inşaatı Diyanet İşleri Başkanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı kaynaklarıyla belli bir seviyeye getirilmişti ve bundan sonraki kısımlar da 2017 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş başkanımız döneminde imzalanan 'kardeş belediye' protokolü çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülecekti. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla projede de duraksama yaşandı. Seçimin üzerinden geçen 7 ayda projeye hiçbir katkı sunmayan İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firmanın parasını da ödemeyince, Hz. Safvan bin Muattal Camii yaşatma adına bir dernek kuruldu ve bu derneğin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için iki belediye arasında imzalanan kardeşlik protokolünü sona erdirmek istedik"

Başkan Kılınç, Millet İttifakı'nın çirkin siyasetine Safvan bin Muattal gibi önemli bir şahsı alet etmesine de tepki göstererek, bu kişileri milletin vicdanına bıraktığını ifade etti.