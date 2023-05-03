Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek: Türkiye’nin yeni Türkiye olduğunu böyle hissettim

"KADINLAR VE GENÇLER İLE ALAKALI ÇOK ÖNEMLİ ATILIMLARIMIZ VAR"

Çiğdem Erdoğan Atabek, çok yoğun bir 5 yıl geçirdiklerini belirterek, çocuklar, kadınlar, hayvanlar ile alakalı çok önemli kanunlar yaptıklarını söyledi.

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik çok iyi çalışmalar yaptıklarını aktaran Atabek, şu ifadeleri kullandı:

"27. Dönemde başladığımız bir komisyon çalışması vardı kadın istihdamına yönelik… Kadın istihdamı ve kadın kooperatifçiliğinin artırılması ve güçlendirilmesi anlamında çok iyi çalışmalar yaptık. Kooperatif kırsaldaki kadın için çok önemli bir çıkış noktası. İnşallah 28. Dönemde de bunlara devam ediyor olacağız. 27. Dönemde yine şiddetle mücadele komisyonu kuruldu. Burada da görev almıştım. Bu konuda çoğu zaman kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi çıktı karşımıza. Kadını ekonomik olarak güçlendirdiğimizde şiddetin bir ayağını çözmüş oluyoruz. Kadınlar ve gençler ile alakalı çok önemli atılımlarımız var."

"CEZALANDIRMA SİSTEMİMİZDE BİR SIKINTI YOK"

Kadına yönelik şiddet konusunda değinen Çiğdem Erdoğan Atabek, cezalandırma sisteminin bir sıkıntının olmadığını ifade etti. Atabek, "Neden hala sorunlar devam ediyor peki? 1 – uygulama noktasında sıkıntı yaşıyoruz, kanunlar ve cezalar koysak da uygulayıcıları bu anlamda hassasiyete davet ediyoruz 2 – Toplumda son 20 yılda Türkiye'de zihinsel dönüşüm yarattık. 2 kız çocuğu annesi olarak bunu çok önemsiyorum. 20 yıl önce bu durumlar çok normal karşılanırdı… Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda söylediği çok önemli bir şey var kadına şiddete yönelik 0 tolerans ilkesi. Şiddet gören kadın sıfırlanana kadar biz mücadele edeceğiz. Zihinsel dönüşüm bugünden yarına olmuyor siz tüm toplumun kodlarındaki verileri dönüştürüyorsunuz. Geldiğimiz nokta önemli ama daha yolumuz var." diye konuştu.