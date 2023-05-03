Bakan Kurum Ümraniye’de 591 konutun temelini attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Hekimbaşı'nda 591 konutun temelini atarak yapımı tamamlanan Komşu Finans Şehir'deki 190 konutun hak sahiplerine anahtar teslimini yaptı. Törene Bakan Kurum'un dışında AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kentsel dönüşümde büyük bir adım olan yarısı bizden kampanyasına başvuruların güncel rakamlarını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul'da 90 bin binada 479 bin 500 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını belirterek Ümraniye'de ise 3 bin 391 bina için başvuru yapıldığını söyledi.

İSTANBUL'DA YARISI BİZDEN KAMPANYASINA 479 BİN BAŞVURU

Bakan Kurum, "İstanbullular için; 500 bini Anadolu'da, 500 bini Avrupa'da olmak üzere toplam 1 milyon yeni yuvamızı İstanbul'un dönüşümü için inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra 500 bin konutumuzu da yerinde dönüştürüyoruz. Sizlere, yavrularımıza, evlatlarımıza, gençlerimize söz veriyoruz. Bu aziz şehirde tek bir riskli, tek bir güvensiz yapı dahi bırakmayacağız! Milletimiz sıcak yuvalarında, güven içerisinde başını yastığa koymadığı müddetçe biz durmayacağız, başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız. Ümraniye'de 32 bin 300 kardeşimizin mülkiyet sorunlarını çözdük ve tapularını teslim ettik. Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar Ümraniye'mizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

ÜMRANİYE HALKINA MÜJDELER VERDİ

Tapu ve çeşitli mülkiyet sorunları olan Ümraniye halkına çok sayıda müjde veren Bakan Kurum, "Ümraniye'mize yine elimiz dolu geldik, müjdelerle geldik. Hazırsak şimdi müjdelerimizi sıralıyorum. Topağacı'nda 77 bin metrekarelik k alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü bu bölgelerde başlatıyoruz. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2b alanlarında Kentsel Dönüşümün önünü açmak için imar çalışmaları yapıldı. Şimdi ada bazında uygulama çalışmalarını başlattık. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz, uygulamanın önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hibe yapılmasına ilişkin yetki yazısını bu sabah imzaladım. Ümraniye'mize, sizlere hayırlı uğurlu olsun"diye konuştu

İNKILAH VE HEKİMBAŞI'NDA TAPU SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşların tapu sorunlarını çözeceklerini aktaran Kurum şöyle devam etti:

Orman kadastro çalışmasını başlattık. Ardından taşınmazlar hazineye devrolacak. İndirim ve uygun taksitlerle tapularınızı veriyoruz. Hekimbaşı Mahallemizde av köşkünün de bulunduğu araziye tapu malikleriyle görüşeceğiz; vatandaşımıza başka bir yerden hazine taşınmazı önereceğiz. Sultanbeyli'de olduğu gibi; tapular hazineye geçer geçmez, hemen aynı indirim ve taksit süreçlerini uygulayacağız; sizler de tapularınıza sahip olacaksınız. Ardından ister vatandaşımız kendi yapar; isterse bir müteahhit ile anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebiliriz. Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu'yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekare alanda devam eden davalar var. 2b kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkemenin sonuçlanmasını takip ediyoruz. Burada oturan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz. Tapu maliklerimize başka bir yerden taşınmaz göstereceğiz. Önerimiz kabul edilmeyebilir. O zaman da arazileri hazine mülkiyetine devredeceğiz ve 2b uygulamasıyla indirimlerimizi yapacağız. Tapularınıza süratle kavuşacaksınız. Bu konuda kadastro birimlerimiz çalışıyor"

DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ

Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölgeyi şehircilik açısından yeniden ele alacaklarını ifade eden Kurum " Yerinde dönüşüm yaparak; burada da, sizlere yaraşır yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Son olarak; Çok yoğun bir nüfusa sahip olan Çamlık'ta şehrin merkezinde bulunan 50.000 m2 yeşil alanı, malikleri ile anlaşmak suretiyle hazineye kazandıracağız; millet bahçesi olarak sizlerin, Ümraniye'nin İstanbul'umuzun, Herkesin İstanbul'unun hizmetine sunuyoruz. Daha güzel bir Ümraniye için çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız! Ümraniye'miz için, İstanbul'umuz için tüm bu müjdelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum, yapılan konuşmaların ardından Hekimbaşı'nda 591 konutun temelini attı ve 190 konutun hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.