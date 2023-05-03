Bakan Soylu, PKK'nın kirli yüzünü gözler önüne serdi: "Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar"

Bakan Soylu, muhalefetin bir sosyal mukaveleye imza attığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde bir sosyal mukaveleye imza atıyorlar. Diyorlar ki 'Tutsaklar serbest bırakılacak.' Tutsak kim? Apo ile Selo, serbest bırakılacak. Yine bütün bunun yanı sıra önümüzde bir sosyal mukaveleye daha imza atıyorlar. Hepimize bir sosyal mukavele, kazanırlarsa 'Biz bunları önerdik, kazandık. Biz bunları yapacağız' diyecekler. Bundan 6 yıl evvel, 6,5 yıl evvel Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Dedi ki 'Süleyman, bu Doğu ve Güneydoğu'daki teröre destek veren belediyeler artık görevden alınmalı. Ben sana bu talimatı veriyorum. Bunları görevden alacaksın.' Çünkü bunlar 9 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp dağa götürüyorlar. Şimdi 4 gün içinde inşallah getiririz. Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar. Sonra o çocuk bir fırsatını bulmuş, başka bir ülkeye kaçmış. Oradan, şimdi o ülkeyle konuştuk. O ülkede bu çocuğu alıp annesine, babasına bir vesileyle teslim edeceğiz."