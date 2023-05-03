Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’petrol keşfi’ paylaşımı: Yaptığımız hamlelerle kirli tezgahları bozuyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde yeni bir müjde verdi. Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol rezervinin keşfedildiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, keşfi yapılan petrol kuyusuna teröristlerin şehit ettiği öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini bildirdi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Cudi Gabar'da keşfedilen petrol rezervine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL YATAKLARINA SAHİP STRATEJİK BİR BÖLGEDE YER ALIYOR"
"Sevgili Gençler, Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar'da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Peki bugünlere nasıl ulaştık? Gelin birlikte bakalım Türkiye, dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip stratejik önemde bir bölgede yer alıyor.
"ÜLKEMİZ, BU COĞRAFYANIN ZENGİNLİKLERİNDEN YILLARCA İSTİFADE EDEMEDİ"
Ancak hemen yanı başında petrol ve gaz fışkıran ülkemiz, bu coğrafyanın zenginliklerinden yıllarca istifade edemedi, ettirilmedi. Yıllar önce Merhum Raif Karadağ'ın "Petrol Fırtınası" adlı eserinde, ülkemizin bu kaynaklardan niçin dışlandığı cesaretle anlatılmıştır. Bugünkü başarılarımızı incelediğimizde, bölücü terörden darbeler ve sokak olaylarına kadar Türkiye'ye saplanan hançerlerin gerisindeki sebepleri çok net görebiliyoruz. Meğer topraklarımızdan petrol çıkmaması için terör örgütüyle, siyasi istikrarsızlıklarla, küresel şirketlerle elimiz, ayağımız bağlanmış…
"EMPERYALİST GÜÇLERİN ÜLKEMİZİ BİR TERÖR KORİDORUYLA NİÇİN KUŞATMAK İSTEDİKLERİNİ ARTIK DAHA İYİ KAVRIYORUZ"
Emperyalist güçlerin bölücü örgüte ve Suriye'deki uzantılarına onca silahı niçin verdiğini; ülkemizi bir terör koridoruyla niçin kuşatmak istediklerini artık daha iyi kavrıyoruz. Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten firmalarımızı hedef aldığını artık çok daha iyi anlıyoruz.
"KİRLİ TEZGAHLARI BOZUYORUZ"
Bunların hepsi Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutmayı amaçlayanların birer oyunundan ibarettir. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız. Bunu da inşallah sizin için, sizlerle birlikte başaracağız."