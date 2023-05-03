Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’petrol keşfi’ paylaşımı: Yaptığımız hamlelerle kirli tezgahları bozuyoruz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde yeni bir müjde verdi. Terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol rezervinin keşfedildiğini duyuran Başkan Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, keşfi yapılan petrol kuyusuna teröristlerin şehit ettiği öğretmen Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Cudi Gabar'da keşfedilen petrol rezervine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız içinde ve ötesinde ezerek, milletimizin ayağına vurulan zincirleri de kırıyoruz." ifadelerini kullandı.