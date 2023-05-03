Başkan Erdoğan Rize’de müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatı belli oldu

BAY BAY KEMAL LGBT'Cİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ...

Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanır. Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İyi Parti onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok Deva'sı, Gelecek'i hepsi... HDP bunların hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. MHP'nin böyle bir sorunu yok. Şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz.

Şimdi geliyorum başka yere, ülkemizin savunma sanayii projelerinden niçin rahatsızlık duyuyorlar. Ortada böyle bir tartışma yokken 75 yaşından sonra neden kendi mezhep, köken bu meseleyi gündeme getirdi. Bir de daha önce verdiği sözleri neden tutmadığını, kazandığı belediyelerde neden insanımızın ekmeği aşı ile oynadığını sorun. Bay bay Kemal hani kimseyi çıkarmayacaktın belediyelerden. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çıkadılar hala çıkarmaya devam ediyorlar. Ama biz doğru bildiğimiz yolda kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.

Siz de görüyorsunuz meydanlarda neyi söz verdiysek, milletimize neyi taahhüt ediyorsak göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla Rize'de de so 21 yılda 64 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Kolay değil, eğitimde 2 bin 11 adet yeni derslik inşa ettik. Memleketimize üniversitemizi kazandırdık. Gençlik ve sporda 5 bin 962 yatak kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 110 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi hemşehrilerime toplam 1,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, 911 yataklı hamdolsun 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini inşa ettik. Yatak sayısı 800 olan Rize Şehir Hastanemiz ve 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemiz ile birlikte 15 tesisimiz ile ilgili süreçler devam ediyor. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle Rize'de 5 bin 189 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi bugün burada karşımda aldığım resmi rakam Rize 80 bin kişiyle burada. Bu tabi bir şeyi gösteriyor, ne diyor Rize, biz gümbür gümbür sandığa gidiyoruz.

Şimdi Rize'de İlk Evim ile 1100 konut yapıyor, İlk Arsam ile 300 alt yapısı hazır arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1451 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Rize'nin adeta sembolü haline gelen Ayder Yaylası'nın yolunu ve alt yapısını yeniledik. Burada 2 bin araçlık kapalı otopark ile birlikte bir termal tesisin, konaklama birimlerinin, Gelintülü Şelalesi Seyir Terası'nın yapımı sürüyor. Ulaştırmada, göreve geldiğimizde 20 kilometreydi bölünmüş yol uzunluğu biz bunu 190 kilometreye çıkardık. İkizdere-İspir yolundaki Ovit Tüneli'ni İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık Tünellerini, Salara Tünellerini tamamlayıp hizmete soktuk. Dünyaya örnek olan yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı'mızı denizin üzerinde yapıp hizmete aldık mı? Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 524 bini geçti. İyidere Lojistik Limanı'mızı inşallah 2025 yılında tamamlıyouz. Pazar, Çayeli ve Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. Tarım ve ormanda, Rize'ye 3 içme suyu tesisi, 74 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Taşkın koruma tesisleri ile şehir merkezimiz ile birlikte 151 yerleşim yeri ile 17 bin dekar alan araziyi korumaya aldık. Şimdi Rize'ye toplam 8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Sanayide şehrimize bir organize sanayi bölgesi ile teknokent kazandırdık. Enerjide, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye, Salara'ya doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde İkizdere ve Muadiye'ye de doğal gaz getiriyoruz. Rize hak ettiği yere ulaşana kadar inşallah durmayacağız.

Kusursuz olmak hatadan münezzeh olmak sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu beşerdir. Elbette eksiği, noksanı, kusuru olur. Bizim de eksiklerimiz olabilir. 21 yılda yapmak isteyip de engellerden dolayı yapamadıklarımız olabilir. Ama samimiyetimizden, gayretimizden, Türkiye için verdiğimiz mücadeleden şüpheniz var mı? Rize şahittir 85 milyonun hepsi şahittir. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri görüyorsunuz. Türkiye Yüzyılı için çok daha büyük hedefler belirledik. Ne dediler? Bunlar maket... Neye dediler bunu? Togg'a dediler. Neye dediler bunu? TCG Anadolu'ya dediler.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR

Bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Doğal gaz ve petrolden elde ettiğimiz gelirle, ailelere ve gençlere kredi vereceğiz. Örneğin ev hanımlarımızın primlerinin 3te birini buradan ödemek suretiyle emekli edeceğiz.

Kendi işini kurmak isteyen gençlerimiz bir kısmı hibe bir kısmı krediyi yanlarında bulacaklar. Bay Bay Kemal gibi bu milleti Londra'daki tefecilere el açar hale getirmeyeceğiz.