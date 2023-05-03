“Benim adayım Erdoğan'dır" diyen İYİ Partilinin ilişiği kesildi

Yedi koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'nin Çayırova İlçe Başkanvekili Yılmaz Beşiroğlu, geçtiğimiz günlerde oyunu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a atacağını açıkladı. Beşiroğlu bu kararını sosyal medya hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Kocaeli, Çayırova ilçesinin tanınmış isimlerinden İYİ Parti Çayırova İlçe Başkan vekili Yılmaz Beşiroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





ADAYIM ERDOĞANDIR

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan İYİ Parti'nin aksine oyunu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini duyuran Beşiroğlu, bu kararı almaya iten unsuru ise Ayasofya'nın ibadete açılması olarak gösterdi. Beşiroğlu paylaşımında, "Eğer ki 'Bir gün birisi çıkıp da Ayasofya'yı ibadete açarsa, Müslümanları orada toplarsa benim oyum onadır' sözüm vardı ve sözümün eriyim. Benim Cumhurbaşkanı adayım Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

İLİŞİĞİ KESİLDİ

Konu ile ilgili olarak partiden açıklama 4 gün sonra geldi. İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı İlhami Bayrak, Beşiroğlu'nun İYİ Parti'nin görüş ve politikalarına uygun olmayan paylaşımlarda bulunduğu için Parti ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Bayrak, "Seçim sathı mahalline girdiğimiz bu süreçte İYİ Partimizin görüş ve politikalarına uymayan,sosyal platformlarda ve basında açıklamalar yapan, Yılmaz Beşiroğlu'nun 29.04.2023 tarihi itibariyle Partimizle hiçbir ilişiği ve bağı kalmamıştır. Sosyal platformlarda ve basın üzerinden yaptığı veya yapacağı açıklamaların İYİ PartimizinKurumsal kimliğiyle bir bağı bulunmamaktadır. Bundan önce İYİ Partimize yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonra dahil olacağı siyasi süreçlerde kendisine başarılar dileriz. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur." dedi.