Bunların derdi Türkiye’yi bataklığa saplamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, şunları söyledi:Birileri, ülkenin birikimlerini, önce 6'lı başlayan masada paylaşmaya niyetlendi. Sonra pazarlığın kızıştığı bir anda ortaklardan biri yerinden kalkıp, sonra geri otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, iki büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendileri içinde yer olduğunu gören ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu, onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, Avrupa'da ve Amerika'da masanın akıl hocalığına soyunan tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile.Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma CHP tabanını da ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Bunların derdi seçimlerde yönetimi değiştirirken sonra Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam etmesi değildir. Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Ama inşallah başaramayacaklar.zat (Kılıçdaroğlu) yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını ifade ediyor. Yetmiyor bir de üstüne bürokratından iş insanına herkesi tasfiye edeceğini söylüyor. Bay Bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa onu söylüyor. FETÖ ve gizli açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. ABD, Avrupa'daki mahfiller kulağına ne üflemişse onu söylüyor.Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi ne diyorlar "Selo'yu çıkaracağız". Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay Bay Kemal'in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi, açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak, düzgün bir şey yok.BaşkanErdoğan, AK Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği dev mitingde İstanbullularla buluşacak. Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla saat 16.00'da gerçekleştirilecek mitinge rekor katılım bekleniyor. Bu nedenle miting için Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tercih edildi. Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek tarihi 'Yüzyılın Mitingi' için AK Parti İstanbul Teşkilatı adeta seferberlik ilan etti. Tarihi miting öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Miting alanındaki hazırlıklardan vatandaşların ulaşımı ve ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışılıyor. Barış SAVAŞ / SABAH