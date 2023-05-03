CHP’li isimlerin doğalgaz övgüsü Ali Babacan’ı rahatsız etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberinde Zonguldak'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Karadeniz gazına ilişkin "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Kanıtlanmış doğalgaz rezervi yokken keşfi 'Doğalgaz bulduk' diye satıyorlar" diyen Babacan, beraberinde CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne gitti. Seçim çalışmaları kapsamında tesisi ziyaret eden Babacan'ın CHP'li Kantarcı ve Yılmaz'ın, doğalgazın işlendiği tesisten övgüyle söz etmesi karşısında morali bozuldu. Yüzü asılan Babacan'ın zor anları kameralara yansıdı.