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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Gara şehidinin babası SABAH’a konuştu: Bunlar tüm ülkeyi yakar

Şehit Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş: Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vaatleri ülkeyi uçuruma sürükler. Bunlar tüm ülkenin kazanımlarını yok ederler

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gara şehidinin babası SABAH’a konuştu: Bunlar tüm ülkeyi yakar
Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 13 Şubat 2021'de teröristler tarafından şehit edilen er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, CHP ve İyi Parti'nin seçimler nedeniyle HDP-PKK ile işbirliği yapmasının şehit ailelerinin ciğerini yaktığını söyledi. Gaziantep'te yaşayan şehit babası Altıntaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaatlerinin ülkeyi uçuruma sürükleyeceğini, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin 21 yıldaki kazanımlarının yok olacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



Kılıçdaroğlu şehit ailelerinin ciğerini bir kez daha yaktı.
Ben ve eşim Diyarbakır'da oğlumu kaçıran PKK ile mücadele ettik. Aylarca süren mücadelemiz sırasında oğlum Gara'da şehit edildi. Mücadelem halen onlarla devam ederken, Kemal Bey 14 Mayıs seçimlerine oğlumu şehit edenlerle birlikte giriyor ve onların desteğiyle hareket ediyor.
Seçimi kazanma uğruna Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve tutukluları serbest bırakacağını vaat ediyor. Kılıçdaroğlu'nun buna benzer vaatleri ülkeyi uçuruma sürükleyeceği gibi, Türkiye'nin 21 yıldaki kazanımlarını yok edecekler" ifadelerini kullandı.

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Gara şehidinin babası SABAH’a konuştu: Bunlar tüm ülkeyi yakar
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