Gara şehidinin babası SABAH’a konuştu: Bunlar tüm ülkeyi yakar

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 13 Şubat 2021'de teröristler tarafından şehit edilen er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, CHP ve İyi Parti'nin seçimler nedeniyle HDP-PKK ile işbirliği yapmasının şehit ailelerinin ciğerini yaktığını söyledi. Gaziantep'te yaşayan şehit babası Altıntaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaatlerinin ülkeyi uçuruma sürükleyeceğini, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin 21 yıldaki kazanımlarının yok olacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu şehit ailelerinin ciğerini bir kez daha yaktı.Ben ve eşim Diyarbakır'da oğlumu kaçıran PKK ile mücadele ettik. Aylarca süren mücadelemiz sırasında oğlum Gara'da şehit edildi. Mücadelem halen onlarla devam ederken, Kemal Bey 14 Mayıs seçimlerine oğlumu şehit edenlerle birlikte giriyor ve onların desteğiyle hareket ediyor.Seçimi kazanma uğruna Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve tutukluları serbest bırakacağını vaat ediyor. Kılıçdaroğlu'nun buna benzer vaatleri ülkeyi uçuruma sürükleyeceği gibi, Türkiye'nin 21 yıldaki kazanımlarını yok edecekler" ifadelerini kullandı.