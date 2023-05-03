Gazi’nin hayali ‘İstikbal’i milletimize yaşattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ merkezinde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı' programında Türk savunma sanayiinin başta Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere gurur projelerini tanıttı. Erdoğan, program sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarihi mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal'i işaret ettiği mesajı: Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir" diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar... Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan her "ağır sanayi hamlesi" dediğinde linç edildi.Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi. Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları, sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı. Biz de "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye" idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık. Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar. "Durduracağız" diyemediklerinde "dokunacağız" dediler, "kapatacağız" deme cesareti gösteremediklerinde "rekabet" dediler; süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar. Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi'nin hayali "İSTİKBAL"i milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var... İşte dün "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET'in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2'nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.HÜRJET'le ilk uçuşu yapan pilot Ercan Çelik: Uçağımız gerçekten gayet stabildi. Onun stabilliği bize de çok büyük güven verdi. Uçağın içinde kendimi kalkıştan inişe kadar çok fazla rahat ve güvende hissettim. Bütün sistemleriyle gerçekten güzel çalıştı. Geliştirme esnasında hataları görmek istediğimiz için belli bir süre uçağı boyamıyoruz. Bu tören için kırmızı-beyaz renge boyadık, bundan sonra da bu renkte devam edeceğiz.Motorlarımızın,uçağımızın ve diğersistemlerin birbiriyleentegrasyonunusağladık. Yükseksürat taksi testlerindensonra uçağımızıuçuracağız.KAAN sadecebir uçak değil birsilah, yerli ve milliyazılımlarımızlaKAAN'ı donatacağızve en etkili silahhaline getireceğiz.Uçağımız pilota hemgüvenli şekilde bilgileriaktarıyor hemde pilotun üzerindekiiş yükünü azaltacakşekilde pilotayardımcı olacak sistemlerledonatılmışvaziyette.'İSTİKBALİN YÜZYILI' tanıtım programı dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Yunan Protothema gazetesi KAAN'ı okuyucularına 'Yunanistan'a uyarı mesajı' olarak tanıtırken Almanya merkezli Flight Global dergisi haberinde "Türkiye'nin güç gösterisi" değerlendirmesinde bulundu. DIŞ HABERLER