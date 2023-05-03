Gurbetçi çiftten Erdoğan’a tam destek

14 Mayıs seçimleri için 73 ülkede kurulan sandıklarda 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanma işlemleri devam ederken birçok gurbetçi ise oyunu Türkiye'de kullanmak için Türkiye'ye geliyor. 37 yıldır Almanya'da yaşayan Hatice ve Necati Öztürk çifti de izinlerini erkene alarak Kayseri'ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük şansı olduğunu belirten gurbetçi Hatice Öztürk, Türkiye'nin eski günlerine dönmemesi için Erdoğan'a destek olmaya geldiklerini söyledi. Öztürk şunları söyledi:O eski Türkiye gitsin de gelmesin. Kemal Kılıçdaroğlu, SSK'nın başındayken hastanelerde neler yaşadık. Doktor ararsın doktor bulamazsın. Oturacak yer bulamazsın. Ayakta canın çıkar. Doktor yazdı ilaçları bu kez de ilaç bulamazsın. Şimdi ise istediğin hastaneye git. Nankörlük yapamam inkâr edemem. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan.Aslında normalde izne daha geç geliyorduk. Ama seçim dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın tekrar kazanabilmesi için gelip oyumuzu burada kullanmak istedik. Hem oy kullanmaya hem de Cumhurbaşkanımıza oy toplamaya geldik.Almanya'daki birçok gurbetçi tanıdığımız Erdoğan'a destek için Türkiye'ye geldi. Vatanımızın PKK ve FETÖ'nün partileri arasında paylaşılmaması ve elden gitmemesi için Erdoğan'a her zamankinden daha çok destek olmalıyız.Erdoğan sevgisini mısralara döktüRecep Tayyip Erdoğan sevgisini "Doğru lider, doğru adam" adıyla mısralara döken 77 yaşındaki Necati Öztürk ise şiirinde şu ifadelere yer verdi: Dik durup eğilmeyen doğru lider doğru adam. Vatan millet sevgisi var Recep Tayyip Erdoğan. Durmaz yürür ileri o bir dünya lideri. Yine başa geçecek millet onu seçecek. Zafer senin liderim sana dua ederim. Seni Allah korusun Recep Tayyip Erdoğan