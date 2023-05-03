Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kandil’i koruma çabası utanç verici

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI KESİLEREK MANİPÜLE EDİLDİ

Erdoğan'ın konuşmasında geçen, "Kandil'den ne diyordu birisi…" ifadesi kasıtlı olarak kesilerek yapılan paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu provokasyona girişti. Kılıçdaroğlu Kandil'i koruma çabasıyla Başkan Erdoğan'ın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslendi.

HAMZA DAĞ'DAN SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin ortağı Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumun utanç verici olduğunu söyledi.