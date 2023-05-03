HDP’li Sakık Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli pazarlıkları meydanlarda itiraf etti: Zindanların kapısını açacağız

Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. HDP'nin kararı sonrası Kandil'den CHP ile birlik ve beraberlik mesajları yağmaya başladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de özgürlük vaadinde bulundu.
Yaşananların ardından HDP bugün Erzurum'da bir miting düzenledi. Mitingde söz alan HDP'li Sırrı Sakık skandal ifadeler kullandı.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: ZİNDANLARIN KAPISINI AÇACAĞIZ
HDP'li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde özgür olacağını söyledi.
Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.
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"İMRALI'DAKİ TECRİTİN KAPISINI KIRACAĞIZ"
Sakık, "Şimdi Selahattin'e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Valla gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. İnanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada, içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada size hep beraber hitap edeceğiz buna inanıyorum." dedi.
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BULDAN DA AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ
Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da İzmit'te yaptığı mitingde tutuklu HDP'lilere değindi.
Buldan, tüm HDP'lilerin seçimden sonra serbest kalacağını söyledi. Buldan, "14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın." dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP VE PKK'NIN İSTEĞİNE AÇIK ONAY! CHP MİTİNGİNDE 'SELO'YA ÖZGÜRLÜK' SLOGANLARI
Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da HDP'nin desteği ile miting gerçekleştirdi. Mitingde HDP bayrakları dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu terörle iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına sahip çıktı, kayyum uygulamasına son vereceklerini söyledi. Mitngde, terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sloganlar atıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: KAYYUM UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZ
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP'nin desteği ile miting yaptı. Miting sırasında HDP'yi ve PKK'yı memnun edecek vaatler veren Kılıçdaroğlu, "Seçimle gelenlerin görevinden alındığını biliyorum, kayyum denilen garabeti tamamen bitireceğiz. Tamamını çözeceğiz." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları! | Video
"SELO'YA ÖZGÜRLÜK"
Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, "Selo'ya özgürlük" şeklinde bağırdığı da duyuldu.
CHP'nin Van mitinginde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganı! | Video
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YE SEÇİM VAADİ: PKK BAĞLANTILI İSİMLER İŞLERİNE GERİ DÖNECEK
7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da gerçekleştirdiği mitingde skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlarının da atıldığı mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde verdikleri sözü hiçe sayarak işten çıkardıkları binlerce insanı unutup yeni sözler verdi. Ayrıca kayyum tarafından terör örgütü PKK iltisakı nedeniyle belediyedeki görevlerinden alınan personelleri işe geri alacağını vadetti.
"BİZ KÜÇÜK DÜŞÜNMÜYORUZ, 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
HDP'li Sırrı Sakık, geçtiğimiz günlerde Artı televizyonuna yaptığı açıklamada, HDP'nin bakanlık vekillik gibi küçük hesaplar yapmadığını, hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup vekillik, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık değil, biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız. Kürtler bizimle mücadele değil, müzakere yapın diyor." dedi.
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