Son dakika: HDP’nin ’KAAN’ çıkışına Bakan Akar’dan tepki

5 MAYIS'TA BAKAN YARDIMCILARI GÖRÜŞECEK

Tahıl koridorunda savunma bakanı olarak çalıştık. 19 Mart'ta uzar mı meselesi vardı, uzadı. Moskova'ya gittiğimizde de görüştük. Karşılıklı görüş alışverişi yaparak 5 Mayıs'ta bakan yardımcılarının buluşması konusunda mutabık kaldık. 5 Mayıs'ta bakan yardımcıları buluşacak. Tahıl koridorunu uzaması konusunda görüşmek için bir araya geleceğiz. Akabinde gerekirse savunma bakanları bir araya gelecek. 2 ay uzatıldı, 4 ay olabilir, 6 ay olabilir uzatma. Bu tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefimiz. Sayın cumhurbaşkanımız da muhatapları ile gerekli liderliği yapıyor.

Hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimiz devam ediyor. cumhurbaşkanımızı güvenilir bir lider olarak görüyorlar. Kırım'ı işgalinde bunu tanımadığımızı açıkça söylüyor. En erken zamanda kan kanın durması isteğimiz. Son derece insani çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tahıl koridoru da bir model. Bununla beraber başka bir kanalda da esir değişimi görüşmeleri yapıldı. Hem Rusya hem Ukrayna ile görüşebilen tek ülkeyiz. Karşılıklı görüşleri taşıyoruz. Son derece samimi son derece dikkatli ilişkilerimizi sürdürüyoruz.

Halkımızın da koca Yusuf dediği bu uçaklar çok değerli. Bu uçaklar üzerinde en ufak parçasına kadar söküm yaparak bakımlar yapılıyor. İyileştirmeler yapıyoruz. Çok ciddi bir faaliyet buradaki. Mühendislerimizi, işçilerimizi kutluyorum. 6 ay diye planlandı, 4 ayda bitti. Airbus tarafından hayranlıkla izliyorlar. Savaşta, aşılarımızın taşınmasında, depremde bu uçaklar görev yaptı. Son derece başarılı uçaklar. Burada yaptıklarımızla çok ciddi döviz elde edeceğiz.