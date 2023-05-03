MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK’lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

"TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI TEPELERİNE YIKILDI"

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı; yıkılmaya devam ediyor.

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BAKAN AKAR: ÖRGÜTÜN SÖZDE 2 ELEBAŞI TESLİM OLDU

Dün Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde 2 Elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40'a yakın terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamalarında bulundu. Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını da hatırlatan Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.