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Giriş Tarihi: 3.5.2023

PKK’dan rahatsız olmayın

PKK’dan rahatsız olmayın
Terör örgütünün kanalı Medya Haber'de konuşan HDP'li Filiz Koçali, 6'lı Masa'ya "rahat olun" mesajı verdi. Koçali "Elbette onlar hem görüşlerini açıklayacaklar hem de onlarla görüşmem olacak. Bence muhalefetin de biraz bu konuda rahat olması lazım. Bu suçmuş ya da kenardan destekmiş gibi davranmamaları lazım. Açık ve net bir durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol Parti'ye verdiği destek çok önemli bence. Onlardan gelecek açıklamayı bekleyen de bir taban var" ifadelerini kullandı.
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PKK’dan rahatsız olmayın
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