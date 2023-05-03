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Giriş Tarihi: 3.5.2023 12:50

Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde yapılan terör operasyonu 11 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtiçinde terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa merkezli Batman, Mersin, Antalya, Konya, Bitlis ve İstanbul olmak üzere toplam 7 ilde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
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